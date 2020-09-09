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Looking to Bordeaux’s great dry whites: 16 top wines from the 2015 vintage

Panos Kakaviatos looks at the history and background of dry white wines from Graves and selects the top 16 stand-outs from the 2015 vintage...
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Several non-wine geek friends were impressed when I served the same dry white that had been on the menu of a gala dinner in Versailles during Vinexpo 2020. They discovered just how tasty dry white Bordeaux could be. ‘This is so rich and aromatic,’ one remarked. ‘I want to try more white Bordeaux,’ another said.

The Château de Fieuzal Blanc AOC Pessac-Léognan 2015 vintage is one of 15 wines tasted for this article, but many more illustrate the extent to which consumers overlook Bordeaux’s dry whites, the best from the Graves region and especially from its northern appellation Pessac-Léognan.

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Panos Kakaviatos’ top Bordeaux dry whites from the 2015 vintage

Two bottles of Château Latour-Martillac, Cru Classé de Graves, 2015 were submitted and tasted but both were corked.

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