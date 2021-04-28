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Brunello di Montalcino Riserva 2015: vintage report and top wines

Michaela Morris finds much to like after tasting 39 Brunello di Montalcino Riservas from 2015 - the latest vintage to be released under this category - with wines showing the charm and generosity of the year with many possessing the stuffing and structure to age 15 years or more.
Michaela Morris Michaela Morris

After the success of the Brunello 2015s, there was hardly a doubt that the vintage would offer a profusion of Riserva bottlings.

In 2015, the warm, sunny and dry conditions produced an abundant crop of healthy and ripe grapes. ‘It isn’t a year with defects from the warmth – only merits,’ says Francesco Ripaccioli at Canalicchio di Sopra. With ample fruit and plentiful ripe tannins, ‘2015 was a year extremely suited to ageing,’ according to Andrea Costanti.

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Top Brunello di Montalcino Riserva 2015:

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