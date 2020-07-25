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PREMIUM

Top wines from Campania DOCGs

They lack the pulling power of Chianti Classico or Barolo, but the three DOCGs in the southern Italian region of Campania should not be overlooked...
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The Campania region, encompassing the Amalfi Coast, the Bay of Naples and the volcano of Mount Vesuvius, has an extraordinary history of winemaking. Ancient Greek settlers bought vines to Italy when they began populating the south of the country in the 8th century BC. The Romans later embraced this vinous culture, and it was Falernian – from Campania’s modern-day Falerno del Massico DOC – that was their most prized wine.

Campania DOCGs – Wines to try:

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