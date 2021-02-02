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Canadian Riesling: the top-scoring wines

From a blind tasting of 138 Canadian Rieslings sent in from across the country, Michaela Morris picks out her top 12 wines to buy.
Michaela Morris Michaela Morris

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See individual overviews and the top Rieslings from:

British Columbia and Eastern Canada

It’s impossible to hold up a single grape variety as Canada’s flagship. But if I were to choose one that echoes the natural beauty and intensity of this country’s awe-inspiring landscape, it would be Riesling.

Scroll down to see Michaela Morris’ 12 highest-scoring Canadian Rieslings

Canadian Riesling: Michaela Morris’ top 12 wines to buy

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