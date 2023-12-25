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Castello di Fonterutoli’s Concerto: A Sangiovese-dominant SuperTuscan in its 40th vintage

Susan Hulme MW tastes nine vintages of Concerto, from 1981 to 2021, and discovers three key phases in the wine's stylistic evolution...
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

2023 marks the release of the 40th vintage of Concerto, a SuperTuscan blend of 80% Sangiovese and 20% Cabernet Sauvignon from the Chianti Classico region of Tuscany. To celebrate, a vertical tasting of nine wines was held at the Castello di Fonterutoli estate, starting with the first vintage, 1981, and culminating with the latest release, 2021.

There are three clear phases in Concerto’s evolution: from the 1980s to 1994; from 2011 to 2015; and 2016 onwards.

Scroll down to see tasting notes and scores for nine vintages of Concerto from 1981 to 2021

The first phase of Concerto

A history of Concerto in nine wines:

Wines are listed in vintage order oldest to youngest

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