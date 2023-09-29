{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGFmZmQ4MmM0NmZiNGY3MTBhZjA0ZjlhY2EyM2Y2OGJlZjUxOWYyMTEyM2Q1NDVhNzk5NjMxNjEyZmZkZjkzOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Luce vertical: A ‘winning varietal blend’
Stephen Brook
September 29, 2023
Robert Mondavi was brilliant at creating prestigious joint ventures, such as
in Napa, and Opus One with Eduardo Chadwick in Chile. But less well known was Luce in Seňa . Tuscany
Srcoll down to see tasting notes and scores for a vertical of Luce from 2000-2020
In the 1970s, Mondavi had toured Italy with his son Tim with a view to creating an Italian brand, but it wasn’t until 1995 that his plans came to fruition and he formally collaborated with the Frescobaldi family to found Tenuta Luce. The Frescobaldis had bought the Castelgiocondo estate in Montalcino in 1989, and the Luce vineyards were in the same location.
{"content":"PHA+THVjZSYjODIxNztzIHNpZ25hdHVyZSB3YXMgaXRzIDUwLzUwIGJsZW5kIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9zYW5naW92ZXNlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5TYW5naW92ZXNlPC9zdHJvbmc+PC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL21lcmxvdC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxzdHJvbmc+TWVybG90PC9zdHJvbmc+PC9hPi4gU2FuZ2lvdmVzZSBpcywgb2YgY291cnNlLCB0aGUgZ3JhcGUgb2YgQnJ1bmVsbG8gZGkgTW9udGFsY2lubywgYnV0IHdpdGggdGhlaXIgTGFtYWlvbmUgYnJhbmQsIHRoZSBGcmVzY29iYWxkaXMgaGFkIHNob3duIHRoYXQgaXQgd2FzIHBvc3NpYmxlIHRvIG1ha2UgYW4gb3V0c3RhbmRpbmcgcHVyZSBNZXJsb3QgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiAoSSBhdHRlbmRlZCB0aGUgbGF1bmNoIG9mIHRoZSBmaXJzdCBMYW1haW9uZSB2aW50YWdlLCAxOTkxLCBhbmQgcHJvbXB0bHkgYm91Z2h0IGEgY2FzZSEpLiBNZXJsb3Qgd2FzIHBsYW50ZWQgb24gdGhlIGxvd2VyIHBhcnQgb2YgdGhlIHZpbmV5YXJkIG9uIGNsYXkgc29pbHMsIHdoaWxlIHRoZSBTYW5naW92ZXNlIHdhcyBwbGFudGVkIGhpZ2hlciB1cCBvbiBzdG9uaWVyIHNoYWxlIHNvaWxzLjwvcD4KPHA+QWx0aG91Z2ggTW9uZGF2aSB3YXMgYSBmYXIgbGFyZ2VyIHdpbmUgcHJvZHVjZXIgdGhhbiBGcmVzY29iYWxkaSwgaXQgaGFkIGFsd2F5cyBiZWVuIGEgZmFtaWx5IGVzdGF0ZSBhbmQgdGhlIHR3byBjbGFucyBlbmpveWVkIHRoZWlyIHN0cm9uZyBwZXJzb25hbCBjb2xsYWJvcmF0aW9uLiBCdXQgd2hlbiBUaW0gTW9uZGF2aSByZXRpcmVkIGZyb20gdGhlIHByb2plY3QgaW4gMjAwMiwgdGhlIHBhcnRuZXJzaGlwIGZvdW5kZXJlZC48L3A+CjxwPkZyb20gdGhhdCBwb2ludCwgTGFtYmVydG8gRnJlc2NvYmFsZGkgdG9vayBvbiBmdWxsIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciBMdWNlLCBhIHBvc2l0aW9uIGhlIHN0aWxsIGhvbGRzIHRvZGF5LiBJbiAyMDA0LCBNb25kYXZpIHdhcyBib3VnaHQgYnkgQ29uc3RlbGxhdGlvbiBidXQgdGhlIEZyZXNjb2JhbGRpcywgbm90IHdpc2hpbmcgdG8gd29yayB3aXRoIGEgbWFqb3IgY29ycG9yYXRlIGJyYW5kLCBib3VnaHQgb3V0IHRoZSBNb25kYXZpIHNoYXJlIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgeWVhci48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPGgyPkx1Y2UgaW4gdGhlIGNlbGxhcjwvaDI+CjxwPkF0IGZpcnN0LCBMdWNlIHdhcyBhZ2VkIGluIGJhcnJpcXVlcyBhbmQgdGhlbiBpbiBsYXJnZSBjYXNrcywgYnV0IGZyb20gMjAwNSBhbGwgYWdlaW5nIHRvb2sgcGxhY2UgaW4gbW9zdGx5IG5ldyBiYXJyaXF1ZXMgdG8gaGVscCB0YW1lIHRoZSBuYXR1cmFsIHRhbm5pbnMgb2YgdGhlIHdpbmUuIExvY2F0ZWQgaW4gb25lIG9mIHRoZSB3YXJtZXN0IHNwb3RzIGluIE1vbnRhbGNpbm8sIHRoZSBNZXJsb3QgY291bGQgZGVsaXZlciBvcHVsZW50IHdpbmVzIHdpdGggaGlnaCBzdWdhcnMgYW5kIGFsY29ob2wsIGJ1dCB0aGlzIHdhcyB1c3VhbGx5IHdlbGwgYmFsYW5jZWQgYnkgdGhlIGZyZXNoZXIgU2FuZ2lvdmVzZSBjb21wb25lbnQuPC9wPgo8cD5MdWNlIGhhcyBtYWludGFpbmVkIGEgc3RlYWR5IGNvdXJzZSBvdmVyIHRoZSB5ZWFycy4gV2luZW1ha2VycyBoYXZlIGNoYW5nZWQg4oCTIErDqXLDtG1lIFBvaXNzb24gZnJvbSAyMDEyLCBBbGVzc2FuZHJvIE1hcmluaSBmcm9tIDIwMTkg4oCTIGJ1dCB0aGUgdGhpbmtpbmcgYmVoaW5kIHRoZSBibGVuZCBoYXMgbm90LiBOZXZlcnRoZWxlc3MsIHRoZSB3aW5lIGhhcyBldm9sdmVkLiBUaGUgMjAxMyBMdWNlIHdhcyBtYWRlIGZyb20gb3JnYW5pY2FsbHkgZmFybWVkIGdyYXBlcywgYWx0aG91Z2ggdGhlIHZpbmV5YXJkIHdhcyBvbmx5IGNlcnRpZmllZCBpbiAyMDE1LiBNb3JlIHJlY2VudCB2aW50YWdlcyBoYXZlIGVtcGhhc2lzZWQgZnJlc2huZXNzIGFuZCBmaW5lc3NlIHJhdGhlciB0aGFuIHBvd2VyIGFuZCBleHRyYWN0aW9uLCBhbmQgdGhlcmUgaXMgbGVzcyBldmlkZW50IG5ldyBvYWs6IExhbWJlcnRvIEZyZXNjb2JhbGRpIG9uY2UgdG9sZCBtZTog4oCYVG9vIG11Y2ggbmV3IG9hayBnaXZlcyB0aG9zZSBzdHJvbmcgdmFuaWxsYSBhcm9tYXMsIGFuZCBpZiB5b3Ugd2FudCB2YW5pbGxhLCBpdCYjODIxNztzIGJldHRlciB0byBnbyBhbmQgYnV5IGFuIGljZSBjcmVhbSHigJk8L3A+CjxwPkEgbmV3IHdpbmVyeSB3YXMgYnVpbHQgaW4gMjAxNiAocHJldmlvdXNseSwgdGhlIHdpbmVzIGhhZCBiZWVuIHByb2R1Y2VkIGF0IHRoZSBuZWFyYnkgQ2FzdGVsZ2lvY29uZG8gd2luZXJ5KSBjb250YWluaW5nIGN1c3RvbS1tYWRlIGNvbmNyZXRlIHRhbmtzIGZvciBmZXJtZW50YXRpb24uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+V2luZW1ha2VyIEFsZXNzYW5kcm8gTWFyaW5pIHN0dWRpZWQgaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2JvcmRlYXV4LXdpbmVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5Cb3JkZWF1eDwvc3Ryb25nPjwvYT4gYW5kIGhhcyB3b3JrZWQgYXQgdG9wIFJpZ2h0IEJhbmsgZXN0YXRlcyBzdWNoIGFzIEZpZ2VhYy4gV2VsbCBhd2FyZSBvZiBNZXJsb3QmIzgyMTc7cyBwcm9wZW5zaXR5IGZvciBoaWdoIGFsY29ob2xzLCBoZSBpbnRyb2R1Y2VkIGEgbGlnaHRlciB0b3VjaCBkdXJpbmcgdmluaWZpY2F0aW9uLiDigJhXZSBjcnVzaCBsaWdodGx5IGFuZCByZWR1Y2UgdGhlIGZlcm1lbnRhdGlvbiB0ZW1wZXJhdHVyZSB0byBhcm91bmQgMjfCsEMsIGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBhbHNvIHNob3J0ZW5lZCB0aGUgZmVybWVudGF0aW9uIHBlcmlvZC4gSW4gdGhlIDIwMDBzIHRoZXJlIHdhcyBhIHRlbmRlbmN5IGF0IEx1Y2UgdG8gYWxsb3cgc29tZSBvdmVycmlwZW5lc3MgaW4gdGhlIHZpbmV5YXJkcywgYnV0IHRvZGF5IHdlIGF2b2lkIHRoYXQuIEluZGVlZCB3ZSBwaWNrIHJlbGF0aXZlbHkgZWFybHkgdG8gcmV0YWluIGZyZXNobmVzcy4gQW5kIHRoZXJlIGFyZSBmZXdlciBwdW1wb3ZlcnMgYW5kIGxlc3MgZXh0cmFjdGlvbiBvdmVyYWxsLuKAmTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+TmV3IHdpbmVzIGhhdmUgYmVlbiBhZGRlZCB0byB0aGUgTHVjZSByYW5nZSBvdmVyIHRoZSB5ZWFycywgYXMgdGhlcmUgaXMgbm8gd2lzaCB0byBleHBhbmQgdGhlIHByb2R1Y3Rpb24gb2YgTHVjZSBpdHNlbGYuIEx1Y2VudGUgaXMgaW4gZWZmZWN0IGEgc2Vjb25kIHdpbmUsIHNvdXJjZWQgZnJvbSB5b3VuZ2VyIHZpbmVzLCB3aXRoIG1vcmUgTWVybG90IGFuZCBsZXNzIG5ldyBvYWsuIEEgTHVjZSBCcnVuZWxsbyB3YXMgY3JlYXRlZCBpbiAyMDAzLCBhbmQgbW9zdCByZWNlbnRseSwgdGhlIENhYmVybmV0IFNhdXZpZ25vbi1kb21pbmF0ZWQgTHV4IFZpdGlzIOKAkyBhbHRob3VnaCBwcm9kdWN0aW9uIGlzIHZlcnkgbGltaXRlZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5CdXQgaXQmIzgyMTc7cyBMdWNlLCB3aXRoIGl0cyB3aW5uaW5nIHZhcmlldGFsIGJsZW5kLCB0aGF0IHJlbWFpbnMgdGhlIG91dHN0YW5kaW5nIHdpbmUgb2YgdGhlIGxpbmUgdXAuPC9wPgo8cD4K"}
Luce through the years: 2020-2000
{}
{"wineId":"67922","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"74312","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"74313","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"74314","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"63802","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"74315","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"74316","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"74317","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles