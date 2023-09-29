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Luce vertical: A ‘winning varietal blend’

Stephen Brook tastes eight vintages of this Toscana IGT wine, the result of a collaboration between the Mondavi and Frescobaldi families.
Stephen Brook Stephen Brook

Robert Mondavi was brilliant at creating prestigious joint ventures, such as Opus One in Napa, and Seňa with Eduardo Chadwick in Chile. But less well known was Luce in Tuscany.

Srcoll down to see tasting notes and scores for a vertical of Luce from 2000-2020

In the 1970s, Mondavi had toured Italy with his son Tim with a view to creating an Italian brand, but it wasn’t until 1995 that his plans came to fruition and he formally collaborated with the Frescobaldi family to found Tenuta Luce. The Frescobaldis had bought the Castelgiocondo estate in Montalcino in 1989, and the Luce vineyards were in the same location.

Luce through the years: 2020-2000

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