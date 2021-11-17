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Château de Millery: a hidden gem in St-Emilion

Château de Millery deserves the attention of wine lovers worldwide, writes Yohan Castaing, who tastes 10 vintages of the St-Emilion Grand Cru back to 2009.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Since 1892, the name of the Manoncourt family has been inextricably linked to Château Figeac, a Premier Grand Cru Classé B that amply deserves a promotion to the coveted A category in the next update of the St-Émilion Classification scheduled for 2022.

It’s less well-known that, not far from Figeac, the Manoncourt family has for nearly 80 years also owned a hidden jewel in the form of Château de Millery and its tiny vineyard of less than one hectare.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Château de Millery wines

Château de Millery wines from 2009 to 2018: tasting notes and scores

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