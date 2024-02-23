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Château Fabre Gasparets: 20 vintages from Languedoc’s Corbières Boutenac cru

Tasting through 20 vintages of Château Fabre Gasparets, the most iconic wine in Famille Fabre's Languedoc portfolio, with its founder and second generation, gave Natalie Earl a unique insight into the changes in climate, culture and this Corbières blend itself, since its inaugural vintage in 1982.
Natalie Earl Natalie Earl

‘We’re not in the habit of tasting old vintages of Corbières,’ says Louis Fabre, who founded his Languedoc estate in 1982 and, until 2020, oversaw the five domaines which form the Famille Fabre portfolio.

The reason he’s not in this habit, though, is more to do with the culture of wine he’s been brought up in, rather than the ageability of the wines. ‘We’re in a region where we think our wines don’t age well, that they have to be drunk quickly,’ he says. ‘But it’s all in our heads and even I sometimes struggle to think otherwise.’

The arrival of the next generation, in particular Louis’ daughter Clémence and her husband Louis-Jacques Ramin, who took over the running of the family portfolio in 2020, is changing that.

Louis-Jacques, who comes from a finance culture, doesn’t have that ‘psychological glass ceiling’, says Louis. So the time had come to taste through 30 years of history, culture and change, through the lens of the new generation.

Scroll down to see tasting notes and scores for 20 vintages of Château Fabre Gasparets

Château Fabre Gasparets: 20 vintages from 1994 to 2020

Wines are listed in order of vintage: oldest to youngest

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