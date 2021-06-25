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Château Haut-Brion en primeur history: 2016 – 2020

See Jane Anson's ratings and tasting notes for Château Haut-Brion wines from the 2020 en primeur sample back to the 2016 vintage, plus release price information.
Jane Anson Jane Anson

‘Concentrated, powerful and precise’ is how Jane Anson summed up Château Haut-Brion 2020  in her recent Bordeaux en primeur report, scoring the Pessac-Léognan-based first growth at 96 points.

The wine was released on 23 June, and was being offered by UK merchants at around £5,196 per 12 bottles in bond, according to Liv-ex.

Below, we’ve brought together Anson’s Château Haut-Brion en primeur scores, as well as in-bottle ratings and pricing information, on the famous estate’s grands vins back to the 2016 vintage.

Château Haut-Brion en primeur and in-bottle tasting notes

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