{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODNkYThmNmM5MDEyYjJjYWMyMzE0ZjI5ZmE4NWQ2NjAzNzQzNWJmZGNjOGZhMTQ2YjkzYmFkNTgxY2NmYzVmNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château Margaux en primeur history: 2016 – 2020

See Jane Anson's ratings and tasting notes for Château Margaux wines from the 2020 en primeur sample back to the 2016 vintage, plus release price information on the wines.
Jane Anson Jane Anson

Château Margaux 2020 was named Jane Anson’s ‘Left Bank wine of the vintage’ in her recent en primeur report, scoring an almost-perfect 99 points.

It was released this week at £5,196 per 12-bottle case in bond.

We’ve brought together Anson’s Margaux en primeur scores, as well as in-bottle ratings, on the famous estate’s grands vins back to the 2016 vintage.

You’ll also find release price information.

Château Margaux en primeur and in-bottle tasting notes

You might also like:

Bordeaux 2020 wines: Our en primeur verdict

Latest Bordeaux 2020 release news

Bordeaux wine investment: 20 years of market hits and misses

Back to our Bordeaux 2020 en primeur homepage

Latest Wine News