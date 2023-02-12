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Château Sainte Marguerite and Pernod Ricard: a Provençal marriage

Wine and spirits company Pernod Ricard has finally added a Provence rosé to its portfolio by becoming majority shareholders in Château Sainte Marguerite. Elizabeth Gabay MW finds out what's in store and tastes the estates 2022 rosé releases.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

This is a tale of pastis and rosé, the Mediterranean sea and boules, and of two families: the Ricards and the Fayards.

The Pernod Ricard group was created in 1975 with the the merger of two French anise-based spirits companies: Pernod, founded in 1805, and Ricard, created in 1932 by Paul Ricard.

Scroll down to see tasting notes and scores for Château Sainte Marguerite’s two 2022 rosés

Today, the group is the world’s second largest wine and spirits company, thanks to a number of key acquisitions over the past 30 years. It now has a portfolio of 240 brands, available in over 160 countries.

Château Sainte Marguerite’s rosés tasted and rated:

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