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Château Vignelaure’s Provence reds: Special 50th anniversary tasting

Having achieved cult status over 40 years ago, Château Vignelaure has forged a reputation for quality red wines in Provence. Elizabeth Gabay MW recently attended a special 50th-anniversary tasting looking at the estate's history and sampling back vintages over five decades...
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

In the 1960s George Brunet, owner of Château La Lagune, 3éme Cru Classé from Haut-Médoc in Bordeaux, set out to find a new property in Provence.

Bordeaux at this time had variable vintages: only 1961, 1962 and 1966 had produced good-to-great wines, making the appeal of southern France with its hot dry summers and guaranteed ripening so attractive.

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