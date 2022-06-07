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Chianti Classico Riserva 2019 & late releases

'Chianti Classico's sweet spot', says Michaela Morris in her report on the latest releases from the Riserva category...
Michaela Morris Michaela Morris

Chianti Classico’s ‘intermediate’ category, Riserva is as rich in interpretations as it is weighted with opinions.

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Following the letter of the law, minimum ageing is double that of annata – 24 months. Despite no stipulations about the type of ageing vessel, most Chianti Classico Riserva typically matures in oak barrels of one kind or another.

Given Chianti Classico Riserva’s two-year ageing requirements, this March’s tasting was the first official showing of the 2019 vintage – though there are still many yet to be bottled.

Michaela’s top Chianti Classico Riserva 2019 & late release picks:

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