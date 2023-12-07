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Covenant: California kosher fine wine producer profile and 10 wines tasted

Established in 2003 by Napa Valley vintners Jeff Morgan and Leslie Rudd, Covenant was originally conceived to produce top-notch kosher Napa Valley Cabernet Sauvignon.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Covenant founding winemaker Jeff Morgan, 70, is both driven and eccentric. He favours the underdog. Take rosé, for instance. Morgan played an outsized role in jump-starting the rosé renaissance in America more than 20 years ago – long before it was fashionable.

Not only did Morgan co-found SoloRosa, the first American winery dedicated solely to dry rosé, but in 2005, he penned the first English language book on the subject as well (Rosé, A Guide to the World’s Most Versatile Wine, Chronicle Books).

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In 2003, high-end kosher wine seemed like a long shot. But Covenant was among the first wineries to demonstrate that fine wine made with native yeast and organic grapes and without fining or filtration can also be kosher. It was a novel concept at the time.

Ten Covenant wines tasted

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