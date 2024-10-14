{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDc2NjlmZmE0ODk3OWU1YzUzYTgzYWM5NDk3OWRjZTU2ZGE0OWEzNmI5OWU2YzhiZTY1MThlNDlmOGNhMDMwMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Cristaldi: Understanding the signature ‘Rutherford Dust’ and how to spot it

While a firm definition of the fabled ‘Rutherford Dust’ might still be elusive, there’s no denying its imprint on Rutherford's wines, or the uniqueness of this historically significant sub-AVA in the heart of California's Napa Valley.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Russian-born enologist André Tchelistcheff – whose name still evokes a hushed reverence among California winemakers – famously once quipped that ‘it takes Rutherford Dust to grow great Cabernet Sauvignon.’

‘Rutherford Dust’ is a term that’s now so inextricably intertwined with Napa Valley’s Rutherford sub-appellation that in 1994 – several decades after Tchelistcheff’s remark – it inspired the name of the Rutherford Dust Society (a non-profit association of winegrowers and vintners dedicated to the promotion of the AVA).

Scroll down to see tasting notes and scores of some top Rutherford wines

The wines of Rutherford: 10 top bottles

Related articles

Realm Cellars and Napa Valley’s last fairytale founding

The Chappellet family and the forging of Napa’s Cabernet identity

Napa Valley Cabernet 2021: Full report and buyer’s guide to the vintage’s finest wines

Latest Wine News