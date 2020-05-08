{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTg4NmY1YzllM2FhMzU2ZTcwNmJhNjVkMWRkZjZkNDhkOWUwNDRkM2VmMzVlNGJlY2RhZWJhNGVlNjYxNDMzNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Cabernet in California’s Rhône heartland: Daou Estate

The Paso Robles estate aiming to do things differently…
Matthew Luczy Matthew Luczy

The Daou estate is striving to produce a Cabernet Sauvignon-based ‘California first-growth’ in a region known for Rhône varietals.

Matthew Luczy’s top Daou new releases

You might also like…

Paso Robles: vineyards & wineries to visit

Paso Robles: restaurants bars & shops

California Zinfandel: the names to know

Latest Wine News