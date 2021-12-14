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Decanter at Home: Château Angélus masterclass – a philosophy of excellence

Bordeaux expert Jane Anson joins Angélus co-owner and CEO Stéphanie de Boüard-Rivoal for a special Decanter at Home masterclass featuring six of the famous St-Emilion estate's wines - including those from the 2012, 2011, 2009 and 2007 vintages.
Jane Anson Jane Anson

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Guiding us through this tasting was estate co-owner and CEO Stéphanie de Boüard-Rivoal, the eighth generation of the de Boüard family at Angélus.

After a first career in London in the financial industry, de Boüard came back to St-Emilion, and the estate where she grew up, in 2012, and told us, ‘it is now my turn to write a new chapter in our family history’.

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That history dates back to 1782, and Jean de Boüard de Laforest, who was bodyguard to King Louis XVI and who bought the first plots of vines in Mazerat, the commune that at the time lay directly outside of the city walls of St-Emilion.

It puts Angélus among oldest family-run estates, still in the same family hands, in the whole of Bordeaux.

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