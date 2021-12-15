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PREMIUM

Decanter at Home masterclass: Nine expressions of Barolo

Michaela Morris reports on a special Decanter at Home masterclass focusing on nine top Barolo wines from three producers; GD Vajra, Ceretto and Oddero across three decades.
Michaela Morris Michaela Morris

The Barolo Masterclass in the first Decanter at Home event was quick to sell out. Delving into the diversity of the region through the lenses of producer, vintage and site, the tasting seminar featured three family-owned properties with deep roots in Barolo: GD Vajra, Aziende Vitivinicole Ceretto and Poderi e Cantina Oddero.

Scroll down to see the Barolo masterclass tasting notes and scores

For the masterclass, each estate selected three wines from vintages approachable now.

Flighted from oldest to youngest, the tasting spanned years ranging from the cool and unsettled 1995 to the hot and arid 2017, bridged by 1999, 2008, 2012 and 2015.

Decanter at Home: Barolo masterclass tasting notes and scores

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