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Decanter New York Fine Wine Encounter masterclass: Brunello di Montalcino 2013

At the Decanter Fine Wine Encounter in New York, the Brunello di Montalcino masterclass led by Michaela Morris celebrated the complex and contrasting nature of Tuscany's superstar region.
Michaela Morris Michaela Morris

Contrary to the current trend in Italy, Montalcino shows no signs of officially designating subzones or specific crus. Yet variations in exposure, altitude and soil make for myriad expressions, even before taking winemaking into account.

At Decanter’s first-ever Fine Wine Encounter in New York City, Brunello di Montalcino owned the final masterclass slot of the day. Ten wines from 2013 were carefully selected to discuss the diversity that exists within this revered region.

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