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Discovering Cahors: 40 wines tasted and rated

Often overlooked for Argentina, the largest producing country of Malbec, Cahors is producing consistently high-quality wines that offer unique expressions of the variety, found Georgina Hindle...
Georgina Hindle Georgina Hindle

Long before Argentina was producing wine, Malbec grapes were being used to produce strong, structured, intensely fruited wines from their original home of Cahors in south-west France.

See the top scoring Cahors wines

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