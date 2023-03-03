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Domaine de la Romanée-Conti 2020 in-bottle: first look
Andy Howard MW
March 3, 2023
The release of the new vintage of
(DRC) is always one of the most notable, high-profile events in the UK wine calendar. Corney & Barrow (exclusive UK agents for the domaine) held this year’s the tasting at their offices on Thursday 1st February, introducing the beautifully formed Domaine Romanée -Conti to the market. 2020 vintage
In attendance were Co-Directors Bertrand de Villaine and Perrine Fenal, with
making an appearance later in the morning. Aubert de Villaine
Given the fine growing season the quality of DRC 2020 is sky-high (as are prices – and this is before the effects of the drastically reduced yields in 2021 fully come into play). All of the Domaine’s wines were tasted (except for Le Montrachet) and the detailed reviews of these wines will be undertaken by Charles Curtis MW following the USA release New York this month.
Coming soon: tasting notes and scores for all DRC 2020 in-bottle wines
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