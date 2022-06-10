{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZTNhMWEwNTQ4MWEwMDg2ZThmZDBhNTJjZWRkMGZiOGM2Nzk2YzlmMTEyMzY0Zjc4Y2NhN2M5YjY1MDFhZmYxYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Expert’s Choice: Bordeaux dry whites under £25

From vibrant, fruity and fresh to rich, rounded and complex, Bordeaux’s dry white wines offer an alluring array of styles, flavours and textures – and many, like these, are excellent value, too.
Andy Howard MW Andy Howard MW

The dry white wines of Bordeaux are much less famous than their red counterparts but should not be overlooked.

Increasingly, the region offers great-value alternatives to New World Sauvignon Blanc, as well as high-quality wines capable of competing with premium whites from Burgundy.

Graves remains a key region for top wines, but areas such as Fronsac, and the dry whites from sweet wine producers in Sauternes and Barsac, are also worth looking out for.

Scroll down to see tasting notes and scores for 18 dry whites under £25

See tasting notes and scores for 18 dry whites under £25

Related articles

Bordeaux Dry Whites 2021 En Primeur Score Table

White Graves: panel tasting results

Understanding Graves plus 12 top-value wines worth seeking out

Latest Wine News