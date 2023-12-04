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Expert’s choice: Franciacorta

This small but perfectly formed sparkling wine region in central north Italy produces wines packed with concentrated fruit and creamy acidity. Our expert selects 18 of his current favourites.
Federico Moccia

Franciacorta, a small DOCG wine region in Lombardy, 70km east of Milan, is uniquely positioned at the foothills of the Italian Alps. Its vineyards benefit from a warm continental climate, moderated by nearby lake Iseo and sheltered by the mountains. The gentle, southwest-facing slopes of Monte Orfano further provide an ideal environment for grapes to ripen while maintaining acidity, contributing to the distinctive and complex character of Franciacorta’s wines.

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Federico Moccia’s pick of the best 18 Franciacorta wines

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