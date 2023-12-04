{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YmFmOTNlYzk1ZDE2YzhkMmE3MjViM2YwYTkwYmE4NzY1MmE3YzAzMDc0NTg1NDU3NzYxZTY2NjUxOTUxMjBiMA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Expert’s choice: Franciacorta
Federico Moccia
December 4, 2023
Franciacorta, a small DOCG wine region in
, 70km east of Lombardy , is uniquely positioned at the foothills of the Italian Alps. Its vineyards benefit from a warm continental climate, moderated by nearby lake Iseo and sheltered by the mountains. The gentle, southwest-facing slopes of Monte Orfano further provide an ideal environment for grapes to ripen while maintaining acidity, contributing to the distinctive and complex character of Franciacorta’s wines. Milan
Scroll down for Federico Moccia’s pick of 18 Franciacorta wines to try
{"content":"PHA+VGhlIG1vcmFpbmUgc29pbHMgaW4gRnJhbmNpYWNvcnRhLCBtYWRlIHVwIG9mIG1hdGVyaWFscyBsZWZ0IGJlaGluZCBieSBnbGFjaWVycywgY29tcHJpc2UgYSBtaXh0dXJlIG9mIHNhbmQgYW5kIHNpbHQgd2l0aCBncmF2ZWwuIFRoaXMgY29tcG9zaXRpb24gaXMgcGFydGljdWxhcmx5IHJpY2ggaW4gbWluZXJhbHMgYW5kIGFsbG93cyBmb3IgaGlnaCB3YXRlciByZXRlbnRpb24g4oCTIHRoaXMgYWJpbGl0eSB0byByZXRhaW4gd2F0ZXIgY2FuIGJlIGJlbmVmaWNpYWwgaW4gbWFuYWdpbmcgdGhlIHZpbmVz4oCZIHdhdGVyIHN1cHBseSwgcGFydGljdWxhcmx5IGR1cmluZyBkcnkgcGVyaW9kcy48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL2NoYXJkb25uYXkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPkNoYXJkb25uYXk8L3N0cm9uZz48L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS9ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvcGlub3Qtbm9pci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxzdHJvbmc+UGlub3QgTm9pcjwvc3Ryb25nPjwvYT4gYXJlIGNvbW1vbiBpbiBGcmFuY2lhY29ydGEsIG9mdGVuIGJsZW5kZWQgd2l0aCBQaW5vdCBCaWFuY28uIFdpdGggZ3Jvd2luZyBlbnZpcm9ubWVudGFsIGNvbmNlcm5zLCBob3dldmVyLCB0aGVyZeKAmXMgYSBzaGlmdCB0b3dhcmRzIHJlc2VhcmNoaW5nIGluZGlnZW5vdXMgZ3JhcGUgdmFyaWV0aWVzIGFuZCwgc2luY2UgMjAxNywgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtbmV3cy9mcmFuY2lhY29ydGEtZXJiYW1hdC1uZXctZ3JhcGUtdmFyaWV0eS0zNjQ0MTcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3Ryb25nPkVyYmFtYXQ8L3N0cm9uZz48L2E+IOKAkyBrbm93biBmb3IgaXRzIGhpZ2ggYWNpZGl0eSBhbmQgbGF0ZSByaXBlbmluZyDigJMgaGFzIGJlZW4gcmV2aXZlZC4gRXJiYW1hdOKAmXMgYXR0cmlidXRlcyBvZmZlciBiYWxhbmNlIHRvIGEgd2luZeKAmXMgc3RydWN0dXJlIGFuZCBtYXkgaGVscCBjb21iYXQgdGhlIGVmZmVjdHMgb2YgZW52aXJvbm1lbnRhbCBjaGFuZ2VzIGluIHRoZSByZWdpb24sIHJldGFpbmluZyBmcmVzaG5lc3MgYW5kIGNydW5jaGluZXNzIGluIHRoZSB3aW5lcy48L3A+CjxoMj5JbnNwaXJpbmcgc3R5bGVzPC9oMj4KPHA+VGhlcmUgYXJlIGZpdmUgZGlzdGluY3Qgd2luZSBzdHlsZXMgaW4gRnJhbmNpYWNvcnRhLiBTcHVtYW50ZSwgdGhlIGJ1bGsgb2YgcHJvZHVjdGlvbiwgYWxsb3dzIGZvciB1cCB0byAxMCUgRXJiYW1hdCBhbmQgYSBtaW5pbXVtIG9mIDE4IG1vbnRowqAgb24gdGhlIGxlZXMuIFNhdMOobiwgY2hhcmFjdGVyaXNlZCBieSBpdHMgbG93ZXIgYXRtb3NwaGVyaWMgcHJlc3N1cmUgaW4gdGhlIGJvdHRsZSwgMjQgbW9udGhzIG9uIHRoZSBsZWVzIGFuZCBzb2xlIHVzZSBvZiBDaGFyZG9ubmF5IChtaW5pbXVtIDUwJSkgYW5kIFBpbm90IEJsYW5jIChtYXhpbXVtIDUwJSksIG9mZmVycyBhIHVuaXF1ZSBzbW9vdGggdGV4dHVyZSBhbmQgZWxlZ2FudCBxdWFsaXR5IG9mIGZydWl0IGJvdXF1ZXQuIFJvc2F0byBpcyBnYWluaW5nIGltcG9ydGFuY2UgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiDigJMgcmVmbGVjdGluZyBhIHRyZW5kIHRvd2FyZHMgZGl2ZXJzaXR5IOKAkyBhbmQgZGVtYW5kcyBhIG1pbmltdW0gb2YgMzUlIFBpbm90IE5lcm8gYW5kIDI0IG1vbnRocyBvbiB0aGUgbGVlcy4gTWlsbGVzaW1hdG8gZW1waGFzaXNlcyB0aGUgY2hhcmFjdGVyIG9mIGEgc3BlY2lmaWMgdmludGFnZSwgYW5kIGNhbiBiZSBlaXRoZXIgc3B1bWFudGUsIFNhdMOobiBvciByb3NhdG8gd2l0aCBhdCBsZWFzdCAzMCBtb250aHMgb24gdGhlIGxlZXMuIEFuZCBSaXNlcnZhIHJlcHJlc2VudHMgdGhlIGhlaWdodCBvZiBjb21wbGV4aXR5LCBhZ2VkIG9uIHRoZSBsZWVzIGZvciBleHRlbmRlZCBwZXJpb2RzIG9mIGF0IGxlYXN0IDYwIG1vbnRocy4gVG9nZXRoZXIsIHRoZXNlIHN0eWxlcyBlbmNhcHN1bGF0ZSB0aGUgY3JlYXRpdml0eSwgdHJhZGl0aW9uIGFuZCBpbm5vdmF0aXZlIHNwaXJpdCBvZiBGcmFuY2lhY29ydGEsIG9mZmVyaW5nIHdpbmUgbG92ZXJzIGEgdGFzdGUgb2YgSXRhbHnigJlzIHJpY2ggd2luZW1ha2luZyBoZXJpdGFnZS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+VGhlIHdpbmVzIGFyZSBrbm93biBmb3IgdGhlaXIgcGVyZmVjdCBmcnVpdCBtYXR1cmF0aW9uIGFuZCBoaWdoIHF1YWxpdHksIGVtcGhhc2lzZWQgdGhyb3VnaCBleHRlbmRlZCBhZ2Vpbmcgb24gdGhlIGxlZXMsIHJhbmdpbmcgZnJvbSAxOCB0byA2MCBtb250aHMgb3IgbW9yZS4gVGhpcyBhZ2VpbmcgcHJvY2VzcyBjb250cmlidXRlcyB0byB0aGVpciBzaWduYXR1cmUgYXV0b2x5dGljIGZsYXZvdXIsIHdoaWNoIGJsZW5kcyBzZWFtbGVzc2x5IHdpdGggY29uY2VudHJhdGVkIGZydWl0IGFuZCBpcyBiYWxhbmNlZCBieSBhIGNyZWFteSB5ZXQgcmVmcmVzaGluZyBhY2lkaXR5LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+RnJhbmNpYWNvcnRhIGlzIG5vdGFibGUgZm9yIGl0cyB2YXJpZXR5IGRlc3BpdGUgdGhlIHJlZ2lvbuKAmXMgc21hbGwgc2l6ZS4gVGhlcmUgYXJlIGF0IGxlYXN0IGZpdmUgbWljcm8tYXJlYXMgdGhhdCBlbmFibGUgYSBkaXZlcnNpdHkgb2YgZXhwcmVzc2lvbnMsIGRpc3Rpbmd1aXNoaW5nIGl0IGZyb20gb3RoZXIgdHJhZGl0aW9uYWwtbWV0aG9kIHdpbmUtIHByb2R1Y2luZyBhcmVhcyBpbiBJdGFseS4gVGhlIGRlbm9taW5hdGlvbiBpcyB1bmRvdWJ0ZWRseSBwb3NpdGlvbmluZyBpdHNlbGYgYXMgYSBib3V0aXF1ZSB3aW5lIHJlZ2lvbiBkdWUgdG8gaXRzIHNtYWxsIHByb2R1Y3Rpb24gYW5kIGZvY3VzIG9uIHRlcnJvaXIuIFBpb25lZXIgcHJvZHVjZXJzIHN1Y2ggYXMgQmFyb25lIFBpenppbmkgYXJlIG5vdGFibHkgY29uY2VybmVkIHdpdGggdGFraW5nIGNhcmUgb2YgdGhlIHJlZ2lvbiwgd2l0aCBhIHN0cm9uZyBlbXBoYXNpcyBvbiBzdXN0YWluYWJpbGl0eSDigJMgc2lnbmlmaWNhbnQgbm90IG9ubHkgZm9yIGVudmlyb25tZW50YWwgcHJvdGVjdGlvbiBidXQgYWxzbyBmb3IgZGVsaXZlcmluZyBhIGZhaXIgcHJvZHVjdCB0byBjb25zdW1lcnMgd29ybGR3aWRlLjwvcD4KPHA+Cg=="}
Federico Moccia’s pick of the best 18 Franciacorta wines
{}
{"wineId":"76535","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76536","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76537","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76538","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76539","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76540","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76541","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"23278","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76542","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76543","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76544","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76545","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76546","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76547","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76548","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76549","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76550","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"76551","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles