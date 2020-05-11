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Expert’s choice: Hunter Valley Semillon

Particular to New South Wales, these dry whites can appear subdued in their youth, but given time they really shine. Tasting the field of recent releases in Australia, Daniel Honan picks his 18 best...
Daniel Honan Daniel Honan

Graceful, elegant and unique, Hunter Valley Semillon is responsible for some of the most distinctive dry white wines in the world. Low alcohol, refreshing, zesty and crisp, the wines brim with bright acidity and tart to sweet citrus fruits in youth. Texturally they are often lean, sometimes with a talc-like mouthfeel, becoming softer, richer and waxier with age.

Honan’s top Hunter Valley Semillon wines

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