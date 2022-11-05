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PREMIUM

Finger Lakes white wines: best new releases

Growers in New York State’s Finger Lakes region have been among the most innovative in America as they meet the challenges of their (very) cool climate. The noteworthy wines they produce today illustrate a delicious response to global warming.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

New York’s Finger Lakes AVA is synonymous with Riesling. While keeping up with the evolution of the Riesling style here is essential (and fun), there is much more to the industry.

Still, Riesling accounts for more than a quarter of the total vineyard area, and top producers are now turning out world-class wines.

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