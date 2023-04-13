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First taste: Alvaro Palacios 2022 new releases

The 2022 en primeur tasting of Alvaro Palacios and Ricardo Pérez Palacios wines from Bierzo, Priorat and Rioja revealed bottles with elegance, freshness and lively approachability. Sarah Jane Evans MW tastes and rates the new vintages.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

There’s something of a family feeling about the annual London ‘Tasting of the 2022 Vintage in Advance’ of the Palacios properties in Priorat, Bierzo and Rioja. It’s held in the sub-basement cellar of Berry Bros & Rudd, with its rugged, uneven floors, across the road from St James’s Palace. As ever, each guest is provided with an elegant, hard cover, cloth-bound, gold-embossed tasting book.

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Just as with the precision of the wines, the tasting book itself reveals a principle of attention to detail – whether in the vineyard, the winery or in printed materials. What’s more, this isn’t a typical noisy London tasting, busy with guests talking to each other. The tasters here are much more focused. The new vintage is what matters, and everyone wants to talk to the producers.

Sarah Jane Evans MW rates the Alvaro Palacios 2022 new releases

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