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First taste: Bollinger PN TX 17

Bollinger has released the third edition of its PN cuvée, made from 100% Pinot Noir. Unlike the previous two editions which highligted the terroir of Verzenay, this iteration puts the spotlight on the terroir of Tauxières.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Bollinger PN TX 17 is the third and latest edition in the Bollinger PN series, dedicated to the terroir expression of Pinot Noir.

It seems it would be an excellent choice for serving at a surprise party, if we consider how Denis Bunner, the house’s deputy chef de cave, introduced it at the launch.

The first edition, PN VZ 15, was based on fruit from the Verzenay terroir, considered a small revolution for a house heavily associated with the Aÿ terroir. It came as a surprise, therefore, when the second edition, PN VZ 16, was also from Verzenay.

‘This time round, everyone thought the focus would be on Aÿ, the emblematic cru of the house of Bollinger, but it is in fact Tauxières,’ says Bunner. Another surprise.

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See Yohan Castaing’s tasting note and score for Bollinger PN TX 17

Relatec content:

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