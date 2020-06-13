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First taste: Taylor’s Single Harvest 1970 Port

Richard Mayson reports on the release of a limited-edition 50-year-old Port, with exclusive tasting notes
Richard Mayson Richard Mayson

Taylor’s secured a remarkable collection of old, cask-aged Ports when it purchased Wiese & Krohn in 2013. A year later Taylor’s launched its first Single Harvest Port (an aged tawny Port, also known as a colheita) from the 1964 vintage. The newly released 1970 is the seventh in the series of this limited edition of 50-year-old wines.

Tasting Taylor’s Single Harvest 1970

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