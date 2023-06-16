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Gaja masterclass: DFWE New York

A packed house welcomed Gaia Gaja to the 60th floor of Manhatta, looking down on the island of Manhattan for the Decanter Fine Wine Encounter masterclass: Five generations of Gaja. Hosted by Decanter’s US Editor Clive Pursehouse, Gaia led the room through a selection of wines that told the story of her family’s history and the terroirs of Piedmont and Tuscany.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Gaia credits New York and American wine writer Burton Anderson with pushing fine Italian wine to the forefront of the world’s awareness. The waves of Italian immigrants to the United States wanted a taste of their homeland that was not present in the bulk wines from Italy that dominated the market for much of the 1970s and 80s. Gaja has been importing its wines to the US for 45 years.

Scroll down to see tasting notes and scores for all 10 wines tasted at the Five Generations of Gaja masterclass in New York

Anderson’s 1980 book Vino: The Wines and Winemakers of Italy spotlighted the country’s fine wine producers. It was a catalyst for New York-based importers, restaurants and sommeliers seeking to learn more about the country’s top producers.

Wines tasted at the Five Generations of Gaja masterclass in New York:

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