{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDE0N2M1YzEyZTQxMDRlYzAxMmE0MjBjOGM3ZWEyNTNiZDAxYTIzMzNiOGZlZmYwM2MxNmE0NGQ2OTk4NzUxMQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Gérard Bertrand’s Clos du Temple: Vintage vertical

Following the release of the 2022 vintage, Elizabeth Gabay MW revisits all previous iterations of Gérard Bertrand’s Clos du Temple rosé and reveals the story behind the label.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

When Gérard Bertrand decided to create a top-tier rosé to partner his top-tier red, Clos d’Ora, he set about searching for the perfect terroir. Bearing in mind the freshness that could be found at higher altitude along the foothills of the Massif Central, Bertrand’s search brought him to the small wine region of Cabrières, north of Montpellier.

Scroll down to see tasting notes and scores for five vintages of Clos du Temple

Five vintages of Clos du Temple:

Related articles

Revisiting Languedoc’s Château d’Aussières

Top 10 Languedoc wineries to visit

Best rosé wines beyond Provence

Latest Wine News