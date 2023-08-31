{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NGUxNDk4MmRlYjgyNGI0NTU5NDAxNTZlMmJmZTk5OTQwYjUzNDhiZDU5M2NlYzY4MGViOWEyMTQ5YWM1ZDdkYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Revisiting Languedoc’s Château d’Aussières

Ahead of Château d'Aussières' first release on the Place de Bordeaux, Andrew Jefford returns to the Domaines Barons de Rothschild estate in Languedoc’s Corbières to rediscover the story and taste the wines.
Andrew Jefford Andrew Jefford

In 1999, an unlikely love story was kindled. Baron Eric de Rothschild of Lafite-Rothschild felt a coup de coeur – a sudden passion – for a property in Languedoc’s Corbières: Château d’Aussières (170 hectares of vines amid 600ha of garrigue and mountain forest).

The matchmaker was the French bank Crédit Agricole. ‘My father,’ says Saskia de Rothschild, Baron Eric’s 36-year-old daughter and today the president of Domaines Barons de Rothschild, ‘is very much someone who works in the spirit of intuition and coups du coeur. It’s his way of handling things. He fell in love with the rough kind of nature there and its extraordinary, atypical potential.’

Scroll down to see Andrew Jefford’s tasting notes and scores for six Château d’Aussières wines

Andrew Jefford tastes six Château d’Aussières wines

Related articles

Jefford on Monday: One from the heart?

Place de Bordeaux March 2023 releases: from 100-point Napa to Italian gems

September releases on the Place de Bordeaux 2022

Latest Wine News