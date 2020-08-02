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Grapes and terroir: Finding the perfect combination

Discover how terroir makes a difference...
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Through decades – if not centuries – of trial and error, research and soil analysis, and of course a good dose of serendipity, grape growers the world over have determined the best varieties for their terroirs, the best vineyards to grow these grapes in, and even the finest plots within a vineyard. So established have these relationships between a grape and its surroundings become -‘terroir’- that in many regions only certain varieties are permitted, enshrined in law to protect the style and quality of the wine made there.

Terroir-led wines:

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