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Great Southern wines: Australia’s biggest secret

Western Australia's Great Southern is a vast, ancient, isolated wine region, and a source of some of the country’s greatest wines. Cassandra Charlick takes a trip to meet producers and reveals 30 to try.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

Ask most people to name a Western Australian (WA) wine region, and it’s unlikely that their first answer would be Great Southern. Yet, according to Wine Australia – source of all the statistics in this article – this GI (Geographical Indication) covers approximately 17,000km² and houses 23% of the state’s vineyards.

And there is vast diversity in terroir and grape varieties in Great Southern’s five official sub-regions: Albany, Denmark, Frankland River, Mount Barker and Porongurup. Fruit quality is high (some of Australia’s leading premium wine brands source fruit for their icon-tier wines from here), and there is competition to access the best growers.

Scroll down to see tasting notes and scores for 30 Great Southern wines worth seeking out

Great Southern wines: 30 to seek out

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