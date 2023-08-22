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High-altitude Malbec: Top 20 to seek out

Argentinian Malbec’s association with the Andes is firmly established. But in recent years wine-growers are going even higher in their quest for freshness and precision. Our expert’s selection of top reds well illustrates the benefits of these high-altitude terroirs.
Alejandro Iglesias Alejandro Iglesias

Any discussion of viticulture in Argentina will inevitably include the Andes and the effect of high-altitude landscapes on the country’s wines, especially Malbecs. The intense, flavourful character that red wines develop in this South American country is a direct result of the arid, sunny terroirs that can be found in the Andean foothills.

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Over the past 20 years, however, wine-growers and oenologists have been working hard to better understand the effects of high-altitude terroirs. This has led to a striking evolution in the wines being produced.

20 top high-altitude Malbecs to try

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