{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTMzZDA0YWVkZTFkZjNlZjA0NmZlM2Y0NmVmNDJhODlhZjVlNjVjZmIwMjMzOGUwN2RmM2JjOTQ3ZTg2YzU5NA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

South American Cabernet Sauvignon: setting the standard

Winemakers in Argentina and Chile are developing new techniques to elevate their offering, producing Cabernet Sauvignons to rival the world’s finest. Alejandro Iglesias profiles the regions to look out for and recommends top examples from each.
Alejandro Iglesias Alejandro Iglesias

Seemingly immune to passing trends, Cabernet Sauvignon remains the king of red grapes. In fact, while Syrah, Pinot Noir and Malbec have been busy making headlines, Cabernet Sauvignon has become the most commonly planted red variety in the world, with about 341,000ha under vine globally (OIV 2017).

When it comes to single varietals and red blends based on Cabernet Sauvignon, many wine lovers instinctively think of Bordeaux and Napa Valley – not least for the exorbitant prices some of their wines can command.

However, South America is now also producing examples that are beginning to turn collectors’ heads.

Scroll down to see tasting notes and scores for the wines setting the standard for South American Cabernet Sauvignon

Drawing on a long history of producing Cabernet Sauvignon blends, Argentina and Chile have become rising powers in the fine wine field.

Cabernet Sauvignon in Chile

Iglesias’ picks: the wines setting the standard for South American Cabernet Sauvignon

Related Content

Patagonia: The pioneers

Fine wines to know from Chile and Argentina

Latest Wine News