{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjM2MThjYzkyZGU4YjRmZTdkY2U4YjliZGY1YzdiNDJlMjczYzZkZjQ3YWY4ZjllMjc4YjY3NjU4Y2I1M2MyMQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

In praise of Rioja’s old vines

Rioja’s winemakers are busy exploring and celebrating the heritage of their oldest vineyards. Here, we look at why old vines are important to the region, the role they could play in the future, and meet the researchers leading the movement.
Sarah Jane Evans MW Sarah Jane Evans MW

Rioja and age go well together. That’s bottle and barrel age. There’s nothing like a mature gran reserva, layered with the memories of red fruit, autumn, wood smoke and wild herbs; smooth and very long-lived.

Its age of maturation is firmly regulated: a minimum of two years in a 225-litre barrel, a minimum of two years in bottle, with five years’ ageing overall before release.

What is curious, though, is that the age of the vines has never featured in the appreciation of the wine. Until now, that is.

The wine world is talking about vineyards and old vines, and Rioja has joined the conversation.

Scroll down for tasting notes and scores for old vine Rioja

Golden age: 10 top wines that showcase Rioja’s old vines…

Related articles

Telmo Rodriguez and Remelluri’s new single-origin Riojas

Rioja’s next generation: the producers to look for

Rioja vintages 2000-2021: drink or keep?

Latest Wine News