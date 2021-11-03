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Lazio wines: five bottles worth seeking out

Susan Hulme MW recommends five wines to try from Lazio, away from the tourist hotspot of nearby Tuscany.
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Away from the major tourist attraction of Rome, Lazio offers a quieter side of Italy.

Lazio is located on the west coast of central Italy, bordered to the north by Tuscany, Umbria and the Marche, to the east by the Abruzzo, and to the south by Molise and Campania.

It has three DOCGs; Cannellino di Frascati, Frascati Superiore, Cesanese del Piglio, as well as 27 DOCs.

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White wines from Lazio

Five Lazio wines to try:

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