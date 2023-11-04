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La Clape report 2023: Latest releases tasted

Bright citrus, heady florals and firm saline notes in the whites, and ripe, sweet-fruited reds – the latest releases of La Clape wines are a strong choice for your wine rack.
Natalie Earl Natalie Earl

La Clape 2022 vintage rating:  4 / 5

La Clape 2021 vintage rating: 3.5 / 5

Such is La Clape’s ecological importance that it has been classified three times: it is a natural heritage site, a regional natural park, and a European Union Natura 2000 site. A triple-pronged environmental ranking which, in theory, strongly protects it, and has meant that it remains a relatively wild enclave in what is a highly touristic area.

Despite this protection, one of its main (and increasing) risks is fire. The vegetation across the rocky limestone bluff that forms the La Clape Massif is incredibly dense and dry, and with the sunny, dry, windy weather conditions wild fires can be a major problem. Access to the massif is often blocked off when the risk of fire is high.

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Tasting notes and scores for the top La Clape latest releases:

The wines below are listed by score.

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