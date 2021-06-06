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Langhe Nebbiolo 2019 and 2018: top-scoring wines
The greatest excitement around wines such as Langhe Nebbiolo is not only the drinkability compared to fellow territorial teammates like Barolo and Barbaresco, but also the bang for your buck.
Scroll down to see tasting notes and scores for Aldo’s top-rated Langhe Nebbiolo 2019 and 2018 wines
The eagerness to taste these wines as soon as one can is understandable, as it’s an opportunity for wine lovers to foresee the quality of their more noble Langhe counterparts in any given vintage, one or two years before Barolo and Barbaresco are released.
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Top Langhe Nebbiolo 2019 and 2018
View all 23 Langhe Nebbiolo wines tasted
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