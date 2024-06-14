{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWQ2MDcwYzQxMWYxZGMxMzhjNjBiZGU0MzZkMjExNDI5NTU4OGEwMGYwOTk4ZDM5ZjY3NDlkN2E5N2FmNjVkMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Marqués de Murrieta masterclass: DFWE New York

Hosted by Decanter’s North American Editor Clive Pursehouse, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga led a crowded room through a masterclass of Castillo Ygay that is one to be remembered.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

With a soaring view looking down on the island of Manhattan, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Count of Creixell, presented his family’s iconic wines from the historic Marqués de Murrieta Estate during the final masterclass of Decanter‘s 2024 New York Fine Wine Encounter.

Dalmau explained that he was eager to share his family’s historic story and wines with Decanter’s US audience and that the American market – New York and Miami in particular – is by far Marqués de Murrieta’s most important export market in the world.

The masterclass and the wines on display told a story of three single vineyards within the revered Finca Ygay estate. Dalmau led attendees through an understanding of the terroir and growing conditions of these singular blocks within Ygay’s 300-hectare vineyard holdings.

Scroll down to see tasting notes and scores for all eight wines tasted at the Marqués de Murrieta masterclass in New York

Wines tasted at the Marqués de Murrieta masterclass in New York:

Related articles

Six icon wines from Rioja

Decanter’s top tips for buying Rioja

Ramón Bilbao: Producer profile plus 18 wines tasted and rated

Latest Wine News