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Mas Doix: prouducer profile and latest releases tasted

Based in Priorat, Mas Doix created a sensation with its inaugural release of Cariñena in 2009. Sarah Jane Evans MW charts the evolution of the winery and its wines, and recommends bottles from a vertical tasting of past vintages and new releases.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Just three Priorat wines qualified for the new top ‘grand cru’ classification of Gran Vinya Classificada (GVC) when it was launched in 2019. They were Alvaro Palacios L’Ermita, Vall-Llach Mas de la Rosa and Mas Doix Tossal d’en Bou.

Earlier this year I visited Mas Doix to take part in the winery’s most comprehensive verticals of Tossal d’en Bou and Coma de Cases, which will become a Vinya Classificada.

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The GVC are the pinnacle of a Burgundian-style quality pyramid, built upon villages and vineyard parcels. Alvaro Palacios has been active in driving the new classification through – and there are a number of wineries in the queue to qualify. The Antología Miguel Torres collection for instance also has a Mas de la Rosa parcel, with a different aspect. It means that in due course there will be two GVCs named Mas de la Rosa.

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