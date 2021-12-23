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Sarah Jane Evans MW: My top 10 Spanish fine wines of 2021

From exceptional Cava to rare amontillado Sherry, via Rioja, Priorat and Conca de Barberà, expert Sarah Jane Evans MW picks her favourite bottles of the year.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

In a year when travel was almost impossible, wine has been a fine companion. In terms of varieties I have been drinking a vinous A to Z: everything from Albillo (Cebreros) to Zibibbo (Pantelleria, Italy). Specifically I have been enjoying Cariñena from Priorat and Rioja, plus Garnachas – white, red and hairy – from Terra Alta, Rioja and Gredos, as well as Greek Xinomavro from Naoussa and Xarel.lo from Catalunya.

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Not forgetting Mencía (Bierzo) and Merenzao (Galicia), both of them elegant and fresh, plus Palomino (Sherry and unfortified versions from the Jerez area, as well as Rueda, Tenerife…) Of course, I also tasted plenty of Tempranillos.

Finally I cannot forget a really memorable Riesling, and a famous Cabernet Sauvignon. More of them below.

My top 10 here are some of the very many wines I’ve enjoyed this year tasting Spain for Decanter.

Sarah Jane Evans MW: My top 10 of 2021

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