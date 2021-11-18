{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Zjc4YTFmMWJhZTVjNjczN2RkMDBhMjNhMGQxODg5Y2Q2YWYzYmFlNDgyMTFlNzA4OTBlOWY2NzY2NjE2YjkzMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

First taste: Torres Antología latest releases

Spanish producer Familia Torres has released the latest vintages of its top wines including Mas de la Rosa, Grans Muralles and Reserva Real. Sarah Jane Evans MW assesses the new bottles, with scores and tasting notes.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

There are five wines in the premium collection of Familia Torres, collectively known as Torres Antología.

At their 2021 launch in the UK, they were presented by Josep Sabarich Cases (technical director) and Joëlle Marti-Baron (global prestige wine manager). The collection covers the denominations of Conca de Barberà, Penedès and Priorat: one white and four reds.

Each of the wines comes from a distinctly different terroir.

See the tasting notes and score for the five Torres Antología wines

The only white in the group is Milmanda, a 100% Chardonnay. The vineyard was planted in the mid-1970s at the foot of a medieval castle, inland in Conca de Barberà and protected from the sea by the mountains. The first vintage was 1985.

Has the style changed much since then?

Sarah Jane Evans MW’s rates the five Torres Antología wines

You may also like

Top Tempranillo wines of the Decanter World Wine Awards

High Street Spain: great choices under £20

Spain’s driving winemakers: six names to know plus 12 exciting wines to try

Latest Wine News