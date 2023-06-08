{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTc2NDIwMDJjMzBlMDk5NWM4NjgzZmUwNWRlMmFiOTE2NjliMDcxMDNkYTMyZjNmNjZlNDQ2MWQ5YTQ5Y2NiYg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Mexican wine: Introductory guide plus 12 top bottles to try

Mexican viticulture has a history dating back hundreds of years, yet its wines are still relatively unknown. Camille Berry discovers that the country’s winemakers are now experimenting with different varieties and styles, producing fascinating wines inspired by local terroir.
Camille Berry Camille Berry

While Mexico’s drinks industry conjures up visions of earthy, herbaceous tequilas and warm days sipping crisp lagers, the country is also home to some of the world’s most compelling emergent wine regions.

Scroll down to see tasting notes and scores for 12 Mexican wines to try

‘What makes Mexico a unique place for winemaking is the fact that you’re confronted with a lot of different forces from people being open to new tastes, experimenting with new vines and agriculture but also having a deep interest in tradition,’ explains Maryam Hariri, partner at Bichi Wines, which makes some of the country’s exciting natural wines.

Of the 14 states producing wine, a handful have distinguished themselves thanks to their superb quality. Dozens of talented winemakers are now moulding Mexico’s modern identity as a rising wine nation producing serious tipples.

Mexican wine: 12 great bottles to try

You may also like

New Mexico wine: Exploring the Middle Rio Grande Valley
Expert’s Choice: American sparkling wines
Tablas Creek: bringing the Rhône to California

Latest Wine News