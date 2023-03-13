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My top 20 South American Syrahs

It’s still relatively early days for Syrah in South America, but lovers of the grape can now discover it in many guises, be it from the dry Atacama desert, along the cooler coast, or high up in the Andes.
Amanda Barnes Amanda Barnes

Is Syrah wine’s greatest chameleon? There are certainly few other varieties in South America that give us such a great illustration of the continent’s diverse wine regions and myriad styles.

Chile is undoubtedly the home of South America’s best Syrah wines, even though Argentina has much more of it planted, at 11,500ha (INV data to December 2021) compared with Chile’s 6,755ha (SAG, 2021). Chile’s plethora of cool climates along the coast certainly gives it the edge in the South American Syrah scene.

Scroll down to see Amanda Barnes’ tasting notes and scores for 20 stunning South American Syrahs

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