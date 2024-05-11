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First taste: Alvaro Palacios 2023 new releases

Spanish star winemaker Alvaro Palacios introduces his 2023 releases at a celebration to mark 25 years of his Bierzo winery Decendientes J Palacios. Sarah Jane Evans MW was there.
Sarah Jane Evans MW Sarah Jane Evans MW

The en primeur tasting of the Palacios portfolio is an annual highlight for wine lovers and collectors, bringing together top wines from Priorat, Rioja and Bierzo.

This year’s event was held in the atmospheric underground cellar at the spectacular Descendientes de J Palacios (DJP) winery in Bierzo, which celebrates its 25th anniversary this year.

Scroll down to see tasting notes and scores of Palacios’ 2023 new releases, as well as 10 library vintages

See tasting notes and scores for Palacios’ new 2023 releases and museum wines

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