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Pangaea: Putting the world in a bottle

Bearing no appellation, Pangaea, a collaboration between Michel Rolland and Travis Braithwaite, combines grapes from France, Spain, South Africa, Argentina, and the United States, in a bid to find the terroir expression of Mother Earth.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

When the very first vintage blend was finalised for Pangaea – a wine not of any singular terroir, region, or varietal expression but one that is a true global red blend – its founders paused and reflected on the magnitude of what they had created.

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All five vintages of Rolland’s world blend Pangaea

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