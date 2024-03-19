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Paso Robles’ Saxum Vineyards: Producer profile and 10 wines to try

Saxum Vineyards, is one of the top producers in California, with three generations working some of the best vineyards in Paso Robles. Brianne Cohen takes a look for Decanter.
Brianne Cohen Brianne Cohen

With a degree in Systemic Botany from CalPoly San Luis Obispo, Justin Smith, a Paso Robles local, didn’t receive many job offers after graduation. Smith and his friends enjoyed working summers in the James Berry Vineyard owned by his parents, and along the way, Smith realised that growing grapes had a lot in common with his love of plants.

‘It was a lot of hard work growing up on the farm. I was ready to go out in the world and do something else, but I still loved growing plants,’ he says. Without a job, Smith returned to manage the family vineyard and decided he wanted to make wine.

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10 wines from Saxum Vineyards

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