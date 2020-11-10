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Philipponnat: Producer profile

Yohan Castaing profiles the Champagne producer and rates the new releases, including the coveted Clos des Goisses.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Standing on the chalky soil at the top of the Butte du Gruguet in Mareuil-sur-Aÿ, one has a breathtaking view of the surrounding vine-rich Champagne countryside. What catches the eye most of all, however, is one of the largest clos – designating an unwalled vineyard in the present or in the past – in the Champagne region: the Clos des Goisses.

Yohan Castaing reviews the new releases from Philipponnat

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