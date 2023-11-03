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Pic St Loup report 2023: Latest releases tasted

‘The wines are enticing, fragrant, with great aromatic finesse,’ says Natalie Earl, as she assesses the most recent vintages and gives her verdict on the resulting wines.
Natalie Earl Natalie Earl

Pic St Loup 2021 vintage rating:  4 / 5

Pic St Loup 2020 vintage rating:  4.5 / 5

Pic St Loup is currently the youngest appellation to have gained its own AP status, in 2017. It’s only 25km long, covering 17 villages, and is the most easterly of the Languedoc appellations. Rainfall is high and temperatures are cooler compared to other areas of Languedoc, and the climate is fairly consistent across the appellation. 90% of the production is red and 10% is rosé, with no whites currently allowed under the region’s regulations.

‘The northern Rhône aside, nowhere in France can offer better Syrah aromatic profiles than Pic St-Loup: floral, lifted and beguiling yet authentically southern, like a citrus grove on a warm spring evening,’ says Andrew Jefford in his profile of the region in the February 2021 issue of Decanter.

These are elegant, refined expressions of Syrah that often illicit comparisons with the northern Rhône. The wines are enticing, fragrant, with great aromatic finesse.

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Tasting notes and scores for the top Pic St Loup latest releases:

The wines below are listed by order.

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